Возбудили уголовное дело в отношении чиновника Глубокского райисполкома. Чем он провинился?
В преступном бездействии подозревают чиновника, занимавшего должность в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского районного исполнительного комитета.
По версии прокуратуры, работник райисполкома знал о недостаче скота на одной из ферм района, но не принял должных мер, чем способствовал совершению преступления работниками аграрного предприятия.
Прокуратура установила указанные обстоятельства в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении должностных лиц собственно этого предприятия предприятий АПК Глубокского района. Им инкриминирован служебный подлог с целью сокрытия недостачи сразу 240 голов КРС.
Для организации предварительного расследования уголовное дело в отношении чиновника райисполкома, возбужденное по части 2 статьи 425 УК, направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
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