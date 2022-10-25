Грибник наткнулся на фаустпатрон в осеннем лесу под Полоцком

Іван Дзедушкін • 25/10/22 16:24 • Турызм

23 октября 44-летний грибник из Новополоцка наткнулся в лесу на фаустпатрон.



Мужчина оправился за грибами в лесной массив рядом с деревней Туровля Полоцкого района. Когда грибник уже собирался домой, ему на глаза попался необычный ржавый предмет.

Новополочанин не стал трогать находку, а позвонил в милицию. Саперно-пиротехническая группа войсковой части 5530 установила, что грибник наткнулся на немецкий противотанковый гранатомет времен Второй мировой войны — фаустпатрон, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Однако, судя по фото, новополочанину «посчастливилось» найти 88-миллиметровую гранату, которой снаряжался другой немецкий гранатомет той же эпохи — панцершрек.

Опасный боеприпас саперы уничтожили на месте обнаружения.

УВД Витебского облисполкома напоминает, что старые боеприпасы представляют смертельную опасность. Их ни в коем случае нельзя трогать, об обнаружении таких предметов нужно сразу сообщить по телефону 102.