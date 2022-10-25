В Новополоцке пенсионер сбил мужчину на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 25/10/22 14:38 • Здарэнні

24 октября в Новополоцке в результате наезда легкового автомобиля пострадал 34-летний пешеход.



ДТП произошло вечером на Рижском переулке, 73-летний житель Полоцкого района на «Volvo S70» совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.