За 9 месяцев в Витебской области построили 2300 квартир

Сяржук Серабро • 25/10/22 16:46 • Эканоміка

В Витебской области за девять месяцев 2022 года организации всех форм собственности построили 2300 новых квартир.



Напомним, что за первое полугодие в регионе было построено только 1300 квартир, так что за последние три месяца построили еще 1000.

При этом, однако, с января по сентябрь включительно в эксплуатацию было введено 191 800 квадратных метров общей площади жилья. Тогда как за январь-июнь этот показатель составлял 118 800 квадратных метров.

Таким образом, в первом полугодии средняя площадь квартиры составляла 91 квадратный метр, а в третьем квартале — всего 73 метра.

Большая часть построенного жилья — 83 000 квадратных метров — возводилась с государственной поддержкой.