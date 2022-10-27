Еще одно уголовное дело за повышение цен, теперь в Глубокском районе

Сяржук Серабро • 27/10/22 18:54 • Эканоміка

В Глубокском районе возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего коммерсанта, повысившего цены в магазинах своей торговой сети.



Согласно материалам проверки Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК руководитель ЧТУП в период с 7 по 18 октября установил в 5 магазинах торговой сети цены на продукцию выше тех, что были зафиксированы на 5 октября, а также сверх определенных торговых надбавок.

При этом директор достоверно знал о требованиях директивы от 6 октября «О недопустимости роста цен», а также постановления Совета Министров «О временных мерах по стабилизации цен». По мнению проверяющих, цены коммерсант повысил из корыстной заинтересованности — хотел получить больше прибыли за счет покупателей.

Всего в ходе мониторинга в этой торговой сети было выявлено 150 наименований продукции по завышенной цене. При этом за названный период по завышенной стоимости реализовано не менее 77 наименований товара.

Действия руководителя частного торгового унитарного предприятия квалифицированы по части 2 статьи 424 УК. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.