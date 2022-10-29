В Новополоцке парень попал под авто на пешеходном переходе
Вечером 28 октября в Новополоцке сбили пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.
22-летнего новополочанина, переходившего Олимпийскую улицу, сбил 62-летний водитель «Renault», ехавший со стороны Заводского проезда в сторону улицы Калинина.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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