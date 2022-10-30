В Браславском районе заблудился грибник, его нашли благодаря оставленному на дороге авто

Зоя Машэка • 30/10/22 21:58 • Турызм

Вечером 29 октября спасатели получили сообщение о том, что в Браславском районе в лесу у деревни Рожки заблудился грибник.



В МЧС позвонил сам заблудившийся 39-летний мужчина. Не смотря на наличие связи с пожарными, потерявшийся не мог четко сориентировать их.

Поэтому спасатели ехали по проселочной дороге и включали сигнал пожарной автоцистерны, чтобы грибник мог взять направление на звук. Спустя некоторое время экипаж пожарных наткнулся на легковой автомобиль, оставленный мужчиной на обочине дороги.

Поняв, что грибник углубился в лес в этом месте, спасатели остановились и еще некоторое время подавали сигналы с этой точки. В результате заблудившийся смог сориентироваться и вышел к тому месту, откуда входил в лес.

Визуально он был в нормальном состоянии, помощь медиков не требовалась, сообщается пресс-службой МЧС.