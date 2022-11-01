В Витебске перенесут несколько остановок

Сяржук Серабро • 01/11/22 19:39 • Падзеі

«Витебскоблавторанс» заявил о переносе двух остановочных пунктов на улицах Ленина и Ленинградской.



С 2 ноября остановочный пункт «2-я Заслонова» для автобусов, следующих из Тирасполя, переносится за перекресток Ленинаградской улицы с 2-й улицей Заслонова. Таким образом, его переместят на 80 метров вперед.

С 7 ноября также изменит местоположение остановочный пункт «Смоленский рынок», сейчас расположенный возле магазина «Копеечка» по Краснобригадной улице. Его разместят на улице Ленина в районе дома №70, сообщает сайт предприятия. На сегодняшний день это остановочный пункт для автобусных маршрутов №№12,12А,106 и 106А.