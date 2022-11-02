На 1300 человек сократилось экономически активное население Витебщины за месяц
В сентябре в экономике Витебской области было занято 464 300 человек.
Это на 1300 человек меньше, чем в августе, когда в экономике региона были заняты 465 600 человек.
Напомним, что в августе областная статистика показала рост экономически активного населения Витебщины с 464 800 человек в июле до 465 600 в августе.
В первый месяц осени, как видим, этот показатель упал даже ниже июльского.
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