В Полоцком районе директор школы начислила «мертвым душам» более 33 тыс. руб. зарплаты

Ігар Арцюх • 02/11/22 15:51 • Адукацыя

Директриса одной из школ Полоцкого района должна возместить 33 617 рублей 99 копеек, начисленные в виде зарплаты «мертвым душам».



Как было установлено в суде, руководитель учреждения образования заключила контракты с тремя людьми, которыми Х. оформила рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, С. — трудоустроенному сторожем и секретарем, а Х. — поваром, уборщиком, сторожем, помощником воспитателя, кухонным рабочим.

Эти люди к выполнению своих обязанностей фактически не приступали. Однако директриса внесла в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о фактически отработанном данными лицами времени, и предоставила их для начисления им заработной платы в централизованную бухгалтерию отдела образования Полоцкого районного исполнительного комитета.

В результате им была начислена зарплата в сумме 33 617 рублей 99 копеек, что нанесло ущерб отделу образования райисполкома.

12 августа суд Полоцкого района и города Полоцка постановил взыскать эту сумму с руководителя учреждения образования, которая отказывалась добровольно возместить ущерб. Женщина подала апелляцию, однако областной суд определением от 24 декабря оставил решение суда первой инстанции без изменения.