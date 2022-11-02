В Витебске водитель легковушки сбил 2-летнего малыша

Іван Дзедушкін • 02/11/22 14:35 • Здароўе

Вечером 31 октября в Витебске в ДТП пострадал двухлетний ребенок.



Инцидент произошел в 17:30 возле дома №46 на 1-й Полярной улице. По предварительной информации, водитель «Volkswagen» перед началом движения задним ходом не убедился в безопасности совершаемого манёвра и совершил наезд на маленького мальчика, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия малыш получил телесные повреждения и был передан медикам.

Госавтоинспекция просит очевидцев это ДТП сообщить всю известную им информацию по телефонам: 26-21-51, 58-44-44, 621-44-44, 721-44-44.