Оршанка нанесла сожителю 380 ударов, мужчина погиб

Іван Дзедушкін • 03/11/22 16:16 • Крымінал

Скоро будут судить 56-летнюю жительницу Орши, которую обвиняют в убийстве с особой жестокостью — она нанесла сожителю 380 ударов.



По версии следствия, в мае оршанка узнала, что мужчина, с которым она жила, вынес из дома вещи. В ходе ссоры из-за этого женщина напала на сожителя и нанесла различными предметами множество ударов, в том числе 80 – в голову, 140 – в шею.

Когда потерпевший перестал оказывать сопротивление, она покинула квартиру, купила спиртное и пригласила на застолье двух знакомых мужчин. После того, как знакомые увидели в соседней комнате окровавленное тело сожителя, они ушли из квартиры, посоветовав вызвать «скорую».

Оршанка, однако, звонить в 103 не стала, а легла спать. Утром она обнаружила, что мужчина умер, и рассказала об этом своим детям. Те обратились в милицию.

Женщина жила совместно с погибшим в Оршанском районе, не работала, существовала за счет случайных заработков. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в умышленном лишении жизни своего сожителя признала.

Прокуратура передала дело, которое находилось в производстве Оршанского межрайонного отдела Следственного комитета, в суд, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.