Трамваи не будут ходить по проспекту Черняховского несколько дней
В Витебске на несколько дней изменятся трамвайные маршруты №1 и №9, следующие через проспект Черняховского.
Так как в районе гостиницы «Лучёса» будут проводиться дорожные работы с разбором трамвайных путей, с 22:00 5 ноября до 10:00 6 ноября трамваи не будут курсировать по проспекту.
В связи с этим временно изменяются маршруты трамваев №1 и №9, которые на время ремонта будут следовать через улицу Герцена, сообщается «Витебскоблавтотрансом».
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