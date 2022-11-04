Погиб еще один велосипедист, теперь в Лиозненском районе

Іван Дзедушкін • 04/11/22 14:51 • Здарэнні

В Витебской области произошло еще одно смертельное ДТП с участием велосипедиста.



3 ноября около 18:00 в Лиозненском районе на 36-м километре автодороги Р-21 (Витебск—Лиозно—граница Российской Федерации) 35-летний водитель совершил наезд на велосипедиста.

По предварительной информации ГАИ, 58-летний мужчина внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть.

В результате наезда велосипедист получил тяжелые травмы, от которых умер на месте дорожно-транспортного происшествия.

Это уже вторая за два дня гибель велосипедистов в Витебской области: как писали «ННВ», 2 ноября велосипедист разбился в Полоцком районе.