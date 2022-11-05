До весны больших выходных не будет, а после Нового года — сразу на работу

Сяржук Серабро • 05/11/22 1:16 • Эканоміка

Перенос рабочих дней утвержден Советом министров Беларуси. Узнали, когда будут большие выходные.



Как и год назад, Рождество и новогодние торжества выпадают на выходные, так что на дополнительные дни отдыха надеяться не стоит —2 января придется идти на работу.

Первые большие выходные будут только в конце апреля — традиционно четыре выходных дня на Радуницу. Он в 2023 году выпадает на 25 апреля, а на понедельник 24 апреля выходной перенесут с субботы 29 апреля.

Затем белорусы будут гулять с 6 по 9 мая, понедельник в канун Дня Победы сделали выходным за счет субботы 13 апреля.

Еще один перенос рабочего дня также связан с советским праздником — очередной годовщиной октябрьского переворота, который в следующем году выпал на вторник. Поэтому понедельник 6 ноября тоже будет выходным, а суббота 13 ноября — рабочей.

Всего в 2023 году будет 83 выходных и праздничных дня.