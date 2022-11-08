В Витебске арестовали двух граждан Латвии, их обвиняют в телефонном мошенничестве

Іван Дзедушкін • 08/11/22 16:30 • Крымінал

Двое парней из Латвии белорусские силовики задержали в Витебске при попытке забрать деньги у 84-летне старушки.



Днем 1 ноября престарелой витеблянке потерпевшей позвонили злоумышленники, и, представившись правоохранителями, сказали, что ее дочь попала в ДТП. После чего они убедили женщину передать все свои накопления, чтобы таким образом помочь родственнице «отмазаться» от уголовного дела.

Курьера мошенников задержали, когда он выходил с деньгами от старушки. Им оказался

34-летний гражданин Латвии. Рядом был задержан еще один латвиец, который должен был забрать деньги у курьера.

При изучении телефона 22-летнего парня выяснилось, что он должен был также следить за старшим и рассказывать о его каждом шаге куратору. В случае, если курьер решит присвоить себе все деньги потерпевших, он должен был его жестоко избить.

В ходе следствия было установлено, что старший мужчина забирал деньги у еще троих обманутых пенсионеров 31 октября и 1 ноября. По всем эпизодам следователи возбудили уголовные дела.

В настоящее время установлено четверо потерпевших, возраст которых от 77 до 87 лет. Ущерб, причиненный жителям Витебска, составил более 20 000 рублей.

Двум гражданам Латвии предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере (часть 3 статьи 209 УК). С санкции прокурора их арестовали. С их участием проводятся следственные действия. Проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Республики Беларусь, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.