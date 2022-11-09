Укравшего колхозных телят тракториста наказали общественными работами

Ігар Арцюх • 09/11/22 16:06 • Эканоміка

В Лиозно завершился суд над 37-летним механизатором, который увел с фермы 4 телят и продал их российским мясникам.



Как писали «ННВ», сельчанин поругался с женой и запил. Когда деньги на выпивку закончились, колхозник решил похитить несколько голов КРС с фермы.

Мужчина попросил своего знакомого найти покупателя из Россин, а также помочь забрать телят. Знакомого он уверил, что телята ему выданы в счет заработной платы.

Вдвоем сельчане увели с фермы четырех телят и передали их заготовителю, приехавшему на микроавтобусе. За это тракторист получил 1000 рублей, хотя стоимость украденных животных следствие оценило в 5700 рублей.

Вскоре похитителя задержали, правда, к этому времени вырученные деньги он уже пропил. После задержания механизатор признал вину в полном объеме, а также частично возместил ущерб.

Суд Лиозненского района признал мужчину виновным в краже. На основании части 1 статьи 205 УК его приговорили к общественным работам в объеме 360 часов. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск — колхозник выплатит сельхозпредприятию стоимость КРС, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.