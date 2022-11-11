Умер 23-летний байкер, разбившийся в Новополоцке

ННВ • 11/11/22 17:35 • Здарэнні

В больнице умер 23-летний мотоциклист, врезавшийся в легковушку в Новополоцке.



Как писали «ННВ», по предварительной информации ГАИ, водитель легкового автомобиля «Opel Astra» при повороте налево на Молодежной улице не предоставил преимущество байкеру на мотоцикле «Honda».

В результате мотоциклист врезался в легковушку и получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, однако, не смотря на усилия медиков, пострадавший в ДТП молодой человек умер, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.