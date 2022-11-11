Вместо реконструкции взорвали — в Шарковщине снесли здание банно-прачечного комплекса

Сяржук Серабро • 11/11/22 16:48 • Эканоміка

11 ноября в Шарковщине было взорвано заброшенное здание банно-прачечного комплекса физкультурно-спортивного клуба.



Подготовка к взрыву велась на протяжении 20 дней. Двухэтажное здание снесли направленным взрывом 80 килограммов взрывчатки, сообщается пресс-службой МЧС. Подрыв проводили взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

Кирпичное здание общей площадью 5739 метров было построено в 1979 году. Он продолжительное время не использовалось и обветшало — не менее 20% конструкций относились к IV категории опасности.

На выполнение работ по сносу этого здания был объявлен тендер с ориентировочной стоимостью в 50 000 рублей, однако его результаты не опубликованы на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Между тем, согласно «Программе социально-экономического развития Шарковщинского района на 2016 – 2020 годы», здание банно-прачечного комбината планировали реконструировать под баню. Для этого планировалось направить 745 300 рублей инвестиций в 2019-2020 годах.