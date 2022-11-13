В Новке переименовали автобусную остановку в «Маленькое счастье»
Витебский райисполком 1 ноября принял решение о переименовании остановочного пункта в агрогородке Новка.
Согласно этому документу, опубликованному 11 ноября, остановочный пункт «Плодовоовощной комбинат», расположенный на Рудаковской улице по-белорусски будет называться «Маленькае шчасце», а по-русски – «Маленькое счастье».
«Меленькое счастье» — это бренд детского питания. Которое выпускает ООО «Белфуд Продакшн», расположенное в Новке. Свою деятельность предприятие начало в марте 2016 года.
Напомним, что в Новке работало государственное открытое акционерное общество «Витебский плодоовощной комбинат», которое обанкротилось.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: