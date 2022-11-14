В Витебске снова сбили пешехода. Водитель скрылся

Сяржук Серабро • 14/11/22 16:51 • Здарэнні

Утром 14 ноября в Витебске произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. ГАИ ищет очевидцев.



По предварительной информации ГАИ, неустановленный водитель, совершая правый поворот с 1-й Великолукской улицы на 2-ю Великолукскую улицу, совершил наезд на 44-летнего пешехода.

В результате наезда пострадавший мужчина получил травмы и его пришлось доставить в больницу.

Напомним, что накануне вечером пешехода сбили на площади Ленина.