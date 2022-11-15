Байкер попал в аварию в Витебске

Іван Дзедушкін • 15/11/22 17:19 • Здарэнні

Вечером 14 ноября в Витебске в результате ДТП пострадал мотоциклист.



Около 17:20 водитель легкового автомобиля «Renault» в районе дома 1/3 на улице Буденного при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу «Hors», ехавшему навстречу.

В результате столкновения с автомобилем водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что тремя днями ранее в Новополоцке насмерть разбился 23-летний байкер. Мотоциклисту также не предоставил преимущество водитель автомобиля.