C McDonalds в Витебске снимают фирменную символику. Фотофакт

• 16/11/22 19:30 • Эканоміка

В Витебске начали убирать символику «МакДональдс» с ресторана фастфуда на Московском проспекте.
C McDonalds в Витебске снимают фирменную символику. Фото Сергея Серебро

Несколько дней назад администрация этих заведений общепита в Беларуси через социальные сети сообщила, что в скором времени рестораны продолжат работать уже под российским брендом «Вкусно и точка», который появился в РФ в связи с уходом из этой страны «McDonalds» в связи с вторжением в Украину.

C McDonalds в Витебске снимают фирменную символику. Фото Сергея Серебро

C McDonalds в Витебске снимают фирменную символику. Фото Сергея Серебро

16 ноября в Витебске со здания ресторана на углу Московского проспекта и улицы Терешковой стали убирать фирменную символику международной франшизы.

В Витебске открыли самый большой в Беларуси ресторан McDonald’s. Фото Сергея Серебро

Первые рестораны «МакДональдс» в Беларуси открылись в 1996 году. В Витебске «McDonalds» начал работать в 2014 году, его построили на месте снесенной автостанции. Витебский ресторан стал первым среди областных центров и самым крупным в стране.

Вечером 20 сентября над Витебском появилась очень яркая двойная радуга. Фото Сергея Серебро

В предковидном 2019 году витебский «МакДональдс» посетили более полумиллиона посетителей, 180 000 из них оказались автомобилистами, которые воспользовались услугами круглосуточного МакДрайва, а 20 000 клиентов заказали еду на дом.

C McDonalds в Витебске снимают фирменную символику. Фото Сергея Серебро

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