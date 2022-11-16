В Верхнедвинском районе сельчанин сдал соседа, угостившего его крафтовым алкоголем

Іван Дзедушкін • 16/11/22 14:26 • Здарэнні

Житель Верхнедвинского района пытался уверить милицию, что 7 бидонов с брагой — это корм для свиней.



Внимание силовиков изготовитель крафтового алкоголя привлек после того, как угостил знакомого выпивкой собственного изготовления.

Выяснилось, что в хозпостройке на приусадебном участке у него было организовано подпольное производство самогона: милиция нашла аппарат для перегонки и 7 бидонов с брагой общим объемом около 300 литров. Собственно самогон силовики смогли найти лишь в малых количествах.

Владелец подворья уверял, что в найденных у него бидонах содержится вовсе не брага, а корм для свиней. Милиция изъяла этот «корм» и направила его на экспертизу, кроме того к экспертам отправился и гостинец, подаренный соседу.

Судебный эксперт установил, что в бидонах содержались спиртосодержащие жидкости крепостью от 13 до 14,6% объемных, а выявленные органолептические показатели и наличие продуктов спиртового брожения указывают на то, что они являются брагой – полуфабрикатом для изготовления крепкого алкогольного напитка самогона.

Напиток, который был презентован знакомому сельчанина, по выводам эксперта является самогоном — крепким спиртным напитком кустарного изготовления.

В результате жителя Верхнедвинского района оштрафовали на 512 рублей, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.