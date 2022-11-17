ННВ • 17/11/22 15:17 • Падзеі

В ближайшие дни в Витебске из-за ремонта на проспекте Фрунзе будут перекрывать движение транспорта.



Так, с 22:00 субботы, 19 ноября, по 10:00 воскресенья (20 ноября) в связи с проведением земляных работ в районе дома № 98 на проспект Фрунзе ограничат движение трамваев. А с 1:00 до 5:00 воскресенья на этом участке и вовсе будет ограничено движение всех видов транспорта по четной стороне проезжей части, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

При этом «Витебскоблавтотранс» уточняет, что трамвайный маршрут №7 будет доходить только до остановочного пункта «Улица Смоленская» в период времени с 22:00 19 ноября до 12:00 20 ноября.

Кроме того, в следующую среду, 23 ноября, с 1:00 до 5:00 на проспекте Фрунзе в районе здания № 81, корпус 1 будет ограничено движение всех видов транспорта по нечетной стороне проезжей части. Там также проводятся земляные работы.