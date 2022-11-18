Надвигается сильный снегопад, в Витебске высота снежного покрова уже 3 сантиметра
Оранжевый уровень опасности: МЧС предупреждает о надвигающемся на Витебскую область сильном снегопаде.
По прогнозам синоптиков 19 ноября (в субботу) утром и днем по восточной половине Беларуси ожидается сильный снег.
В этот день погода будут определяться смещающимся через территорию Украины на Белгородскую область России циклоном. Вероятность снегопада в Витебской области более 90%, временами ожидается сильный снег. Температура воздуха минимальная ночью до -9 °С, а днем до -6 °С.
Из-за северо-восточного ветра скоростью 4-9 м/с температура будет ощущаться, как до -10 °С.
За минувшие сутки в Витебске выпал 1 миллиметр осадков. При этом в областном центре к утру 18 ноября образовался снежный покров высотой 3 сантиметра, в Орше он достигает 4 сантиметров.
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