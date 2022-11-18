Под Оршей опрокинулся автовоз

Іван Дзедушкін • 18/11/22 16:47 • Здарэнні

17 ноября в Оршанском районе вылетел в кювет и опрокинулся автовоз с тремя легковушками.



Около полудня водитель «Mercedes-Benz» с прицепом, ехавший по автодороге М-1 вблизи деревни Корово, не учел погодные условия и особенности транспортного средства, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии грузовик и перевозимые легковые автомобили получили механические повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Водитель не пострадал.