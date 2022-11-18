Военнообязанных вызывают в военкомат в Лиозно

ННВ • 18/11/22 21:33 • Палітыка

Военнообязанные Лиозненского района должны до 2 декабря явиться в обособленной группу военкомата.



О том, что военнообязанные, состоящие на воинском учёте в обособленной группе Лиозненского района военного комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов Витебской области, необходимо в срок до 2 декабря прибыть в указанную обособленную группу, пишет газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на начальника обособленной группы Виталия Кирвенка.

Военнообязанных вызывают для уточнения военно-учётных данных, поэтому с собой они должны иметь паспорт и военный билет. В Лиозно обособленная группа Лиозненского района военного комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов находится доме №38 на Садовой улице.

Согласно белорусскому законодательству, военнообязанными являются граждане, состоящие в запасе Вооруженных Сил или других воинских формирований. Запас Вооруженных Сил создается из числа граждан: