Военнообязанных вызывают в военкомат в Лиозно
Военнообязанные Лиозненского района должны до 2 декабря явиться в обособленной группу военкомата.
О том, что военнообязанные, состоящие на воинском учёте в обособленной группе Лиозненского района военного комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов Витебской области, необходимо в срок до 2 декабря прибыть в указанную обособленную группу, пишет газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на начальника обособленной группы Виталия Кирвенка.
Военнообязанных вызывают для уточнения военно-учётных данных, поэтому с собой они должны иметь паспорт и военный билет. В Лиозно обособленная группа Лиозненского района военного комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов находится доме №38 на Садовой улице.
Согласно белорусскому законодательству, военнообязанными являются граждане, состоящие в запасе Вооруженных Сил или других воинских формирований. Запас Вооруженных Сил создается из числа граждан:
- уволенных с военной службы, службы в резерве в запас Вооруженных Сил;
прошедших обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах;
- освобожденных от призыва на военную службу, службу в резерве;
- отбывших наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;
- не прошедших военную службу по достижении ими 27-летнего возраста;
- прошедших службу в органах внутренних дел, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и зачисленных в запас Вооруженных Сил; признанных по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;
- прошедших альтернативную службу;
- женского пола, имеющих военно-учетную специальность;
- направленных для постановки на воинский учет в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства в соответствии с части 4 статьи 17 закона «О воинской обязанности и воинской службе».
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