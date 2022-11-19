Из-за снегопада в Витебске резко снижается видимость на дорогах

Сяржук Серабро • 19/11/22 14:23 • Экалогія

В Витебске из-за сильного снегопада стала резко падать горизонтальная видимость.



По данным синоптиков к 13:00 горизонтальная дальность видимости в городе упала до 1100 метров, а к 14:12 сократилась до 900 метров.

При этом в областном центре наблюдается ливневый снег при ветре скоростью 3 м/с с порывами до6 м/с.

Температура атмосферного воздуха держится в районе -6 °C.