Лобовое столкновение в Бешенковиччском районе, пострадала женщина
Вечером 19 ноября в Бешенковичском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, водитель одного оказалась в больнице.
На 248-м километре автодороги М-3 53-летняя водитель автомобиля «Lada» при совершении обгона совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Opel».
В результате ДТП женщина получила травмы и была направлена в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Судя по фото, столкновение произошло во время сильного снегопада. По данным синоптиков горизонтальная видимость в таких условиях снижалась до 300 метров.
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