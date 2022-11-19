Лобовое столкновение в Бешенковиччском районе, пострадала женщина

Іван Дзедушкін • 19/11/22 22:48 • Здарэнні

Вечером 19 ноября в Бешенковичском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, водитель одного оказалась в больнице.



На 248-м километре автодороги М-3 53-летняя водитель автомобиля «Lada» при совершении обгона совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Opel».

В результате ДТП женщина получила травмы и была направлена в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Судя по фото, столкновение произошло во время сильного снегопада. По данным синоптиков горизонтальная видимость в таких условиях снижалась до 300 метров.