В Витебске выпала четверть месячной нормы осадков
За двенадцать часов в Витебске выпала четверть месячной нормы осадков.
По данным синоптиков 19 ноября в областном центре выпало 14 миллиметров осадков, при месячной норме для ноября в 59 миллиметров.
Температура атмосферного воздуха при этом в Витебске падает и этой ночью ожидается ее понижение до -10 градусов по Цельсию.
В результате выпадения обильных осадков в виде снега и понижения температуры завтра на дорогах Витебской области ожидается гололедица.
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