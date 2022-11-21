Из-за прорыва водовода «Полоцк-Стекловолокно» размыло дорогу в Полоцке

ННВ • 21/11/22 19:34 • Здарэнні

В результате аварии на водоводе ОАО «Полоцк-Стекловолокно» произошло подтопление и частичное разрушение дорожного полотна возле моста через Бельчанку.



ЧП произошло в районе центральной городской больницы в Кстах по направлению к деревни Экимань, пишет в своем Instagram председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Игорь Маркович.

На месте аварии задействовали технику «Полоцк-Стекловолокно», ДРСУ-182. Ведется подсыпка и восстановление обочины, чтобы в ближайшее время возобновить движение.