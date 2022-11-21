Из-за прорыва водовода «Полоцк-Стекловолокно» размыло дорогу в Полоцке
В результате аварии на водоводе ОАО «Полоцк-Стекловолокно» произошло подтопление и частичное разрушение дорожного полотна возле моста через Бельчанку.
ЧП произошло в районе центральной городской больницы в Кстах по направлению к деревни Экимань, пишет в своем Instagram председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Игорь Маркович.
На месте аварии задействовали технику «Полоцк-Стекловолокно», ДРСУ-182. Ведется подсыпка и восстановление обочины, чтобы в ближайшее время возобновить движение.
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