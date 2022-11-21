В Витебске уже намело почти два десятка сантиметров снега

Сяржук Серабро • 21/11/22 14:50 • Экалогія

К утру 21 ноября в Витебске высота снежного покрова достигла 19 сантиметров.



Только 19 ноября в областном центре выпало 14 миллиметров осадков, всего же за последние дни объем выпавших осадков превысил 19 миллиметров.

При этом, согласно данным наблюдений синоптиков, высота снежного покрова в городе достигла 19 сантиметров.

Прогноз погоды в Витебской области на рабочую неделю обещает пасмурно, временами снег, мокрый снег или дождь. Местами ожидаются туман, гололед, а на дорогах — гололедица. Ночью при прояснениях температура может опускаться до -12 °C, а днем подниматься до +2 °C.