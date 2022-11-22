Глубина снега в Витебске продолжает увеличиваться, горожане жалуются на плохую уборку

• 22/11/22 12:14 • Экалогія

За минувшую ночь в Витебске по данным синоптиков выпало еще 2 миллиметра осадков.
Глубина снега в Витебске продолжает увеличиваться. Фото Сергея Серебро

В результате высота снежного покрова в областном центре увеличилась уже до 20 сантиметров.

Локомотивная улица. Фото Сергея Серебро

Плохо очищенные от снега улицы Витебска. Жалоба на 115.бел

На портале «115.бел» начало увеличиваться количество жалоб на плохую уборку снега в городе. Так, сейчас там зарегистрированы открытые заявки с улиц 33-й армии, Актеров Еременко, Баграмяна (2), Бровки, Правды (2), Чкалова (2) и Московского проспекта. Т.е. как минимум десять жалоб.

Плохо очищенные от снега улицы Витебска. Жалоба на 115.бел

Также в последние сутки стали появляться жалобы на уборку снега не только на улицах, но и во дворах.

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