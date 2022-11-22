Глубина снега в Витебске продолжает увеличиваться, горожане жалуются на плохую уборку

Сяржук Серабро • 22/11/22 12:14 • Экалогія

За минувшую ночь в Витебске по данным синоптиков выпало еще 2 миллиметра осадков.



В результате высота снежного покрова в областном центре увеличилась уже до 20 сантиметров.

На портале «115.бел» начало увеличиваться количество жалоб на плохую уборку снега в городе. Так, сейчас там зарегистрированы открытые заявки с улиц 33-й армии, Актеров Еременко, Баграмяна (2), Бровки, Правды (2), Чкалова (2) и Московского проспекта. Т.е. как минимум десять жалоб.

Также в последние сутки стали появляться жалобы на уборку снега не только на улицах, но и во дворах.