Глубина снега в Витебске продолжает увеличиваться, горожане жалуются на плохую уборку
За минувшую ночь в Витебске по данным синоптиков выпало еще 2 миллиметра осадков.
В результате высота снежного покрова в областном центре увеличилась уже до 20 сантиметров.
На портале «115.бел» начало увеличиваться количество жалоб на плохую уборку снега в городе. Так, сейчас там зарегистрированы открытые заявки с улиц 33-й армии, Актеров Еременко, Баграмяна (2), Бровки, Правды (2), Чкалова (2) и Московского проспекта. Т.е. как минимум десять жалоб.
Также в последние сутки стали появляться жалобы на уборку снега не только на улицах, но и во дворах.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: