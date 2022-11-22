McDonalds в Витебске продолжает работать, но «без опознавательных знаков»

• 22/11/22 20:26 • Эканоміка

Российский бренд «Вкусно – и точка» пока не появился в Витебске.
McDonalds в Витебске продолжает работать, но «без опознавательных знаков». Фото Сергея Серебро

Ресторан фастфуда «Макдональдс» на Московском проспекте продолжает работать, но символики российской сети на нем не появилось.

McDonalds в Витебске продолжает работать, но «без опознавательных знаков». Фото Сергея Серебро

Как писали «ННВ», 16 ноября со здания ресторана начали убирать логотипы «McDonalds». Сейчас оно лишилось практически всей символики, за исключением большой жёлтой буквы «M» на фасаде.

McDonalds в Витебске продолжает работать, но «без опознавательных знаков». Фото Сергея Серебро

Ранее в соцсетях кампании появилось сообщение, что 21 ноября – последний день работы ресторанов под брендом «МакДональдс». А 22 ноября они должны были заработать уже под новым брендом — «Вкусно – и точка».

Сейчас в некоторых социальных сетях страницы белорусского «McDonalds» недоступны, в некоторых — удален весь контент. Также в AppStore исчезло мобильное приложение ресторана.

            
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