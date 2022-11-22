В 4 раза участились случаи болезни Лайма в Витебске и Витебском районе

Зоя Машэка • 22/11/22 13:56 • Здароўе

За 10 месяцев текущего года в Витебске и Витебском районе зарегистрировано 154 случая болезни Лайма.



Семь из зарегистрированных случаев были связаны с нападением клещей на человека еще в прошлом году. За аналогичный период 2021 года по данным организаций здравоохранения Витебска и Витебского района было зарегистрировано только 39 случаев заболевания клещевым боррелиозом, что практически в четыре раза меньше.

Всего за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в этом году обратилось 2353 человека (рост обращений на 22,4%), из них 691 ребенок до 17-ти лет (+28%), сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В самом Витебске от клещей пострадали 698 человек или на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовали 484 клеща, из них 278 (57,4%) были инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма. В прошлом году исследовали 304 клеща, и только 109 (35,8%) из них были носителями бореллий.