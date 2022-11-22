В СЭЗ «Витебск» зарегистрировали нового резидента для развития завода белой жести в Миорах

Сяржук Серабро • 22/11/22 13:03 • Эканоміка

В качестве резидента СЭЗ «Витебск» зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Металлопрокатная компания», которое должно развивать завод белой жести в Миорах.



Реализация проекта «Развитие завода по производству белой жести в г. Миоры на территории свободной экономической зоны «Витебск» предусмотрена на площадке СЭЗ Миорах.

Декларируется значительный рост объемов производства экспортно-ориентированной продукции, вовлечение в экономику Миорского района большего количества производственных работников.

Глава администрации СЭЗ «Витебск» Михаил Скурат вручил свидетельство о регистрации директору ООО «Металлопрокатная компания» Владимиру Дъяконову. Стороны подписали договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, сообщает сайт СЭЗ.

Примечательно, что, согласно открытым данным, ООО «Металлопрокатная компания» была зарегистрирована в агрогородке Гатово (Минская область) 27 апреля текущего года. Спустя всего несколько дней завод в Миорах посетил премьер-министр Роман Головченко, после этого визита зашла речь о банкротстве предприятия.

Впрочем, в августе Лукашенко потребовал прекратить банкротство завода. Тогда и назначили руководителем заместителя генерального директора по производству Владимира Дьяконова.

Между тем 10 ноября состоялось заседание экономического суда Витебской области по делу о банкротстве ООО «ММПЗ-групп». Согласно вынесенному судом определению, из-за неявки в суд представителя австрийской «MMPZ GmbH» судебное разбирательство перенесли на 27 декабря.