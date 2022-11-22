В Витебске кондукторов сокращают еще на двух трамвайных маршрутах

• 22/11/22 23:20 • Эканоміка

С 1 декабря в Витебске кондукторы не будут обслуживать маршруты трамвая №2 и №2 в вечернее и ночное время.
Кондуктор считает выручку в почти пустом замершем трамвае во время сильного мороза в Витебске, февраль 2012 года. Фото Сергея Серебро

При бескондукторной системе оплаты проезда рассчитаться за поездку можно будет при помощи мобильного приложения «Оплати. Транспорт», заранее купленным талончиком, либо приобрести разовый билет трамваевожатого, но с наценкой. Талончики продаются в киосках «Белсоюзпечать» и «Табакерка», сообщает «Витебскоблавтотранс».

Подтверждение пассажиром факта оплаты проезда является отметка компостера в билете на одну поездку, электронный билет, действительный многоразовый билет на трамвай.

Напомним, что впервые бескондукторную оплату проезда ввели на маршрутах трамваев №№ 3, 9 с 1 июля 2021 года, затем, с 1 декабря того же года, эта система была введена и на маршруте №6.

            
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