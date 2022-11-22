В Витебске маршрутка сбила женщину, в ГАИ о происшествии узнали от очевидцев

Сяржук Серабро • 22/11/22 23:02 • Здарэнні

В Витебске пострадавшая пешеход и водитель оставили место ДТП, но потом женщина обратилась за медпомощью.



По предварительной информации ГАИ, 21 ноября около 18:15 на улице Горького 41-летняя женщина, шедшая к трамваю попала, под колеса микроавтобуса «GAZ».

О произошедшем в ГАИ сообщили очевидцы. Пешеход претензий к водителю не имела, но на следующий день ей пришлось обратиться в больницу. По факту ДТП проводится проверка.