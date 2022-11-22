За 160 рублей в Глубоком можно купить башню и не только

Сяржук Серабро • 22/11/22 0:14 • Эканоміка

5 декабря с аукциона будут продавать комплекс и пяти зданий, находящихся в Глубоком, в том числе — башню.



В лот с начальной стоимостью пять базовых величин (160 рублей) входят артезианская скважина, водонапорная башня, насосная станция, проходная и станция перекачки. Эти сооружения на территории бывшего пивзавода (Железнодорожная улица, 24).

Согласно условиям продажи новый владелец должен будет не позднее чем через два года начать там предпринимательскую деятельность. Он может как использовать приобретенные строения, так и снести их, но на снос отводится только 12 месяцев.

Также, кроме аукционной цены, победителю будет необходимо дополнительно уплатить 483 рубля 2 копейки —это возмещение стоимости оформления документов.