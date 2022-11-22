За минувшие сутки в Витебской области от гололеда пострадали 26 человек
За минувшие сутки за медпомощью из-за гололедных или холодовых травм в медучреждения Витебской области обратились 26 человек.
Все они получили амбулаторную помощь, сообщает телеграм-канал «Здравоохранение Витебщины».
А за три дня с пятницы по воскресенье с подобными травмами за медицинской помощью в регионе обратились более полусотни пострадавших
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