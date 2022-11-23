Стая собак насмерть загрызла человека в Поставском районе, в отношении хозяина возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 23/11/22 11:03 • Экалогія

В Поставском районе 36-летний сельчанин погиб в результате нападения нескольких собак, принадлежащих жителю столицы.



Трагедия произошла в деревне Роскошь, 10 марта на участке неподалеку от леса было обнаружено тело молодого человека, погибшего от множественных ран головы, тела, рук и ног, осложнившихся развитием острой кровопотери. Все телесные повреждения образовались в результате воздействия зубов и когтей животных, вероятнее всего собак.

В этой деревне были только 3 собаки (2 восточно-европейские овчарки и дворовая собака), которые содержались в частном доме и принадлежали минчанину. 9 марта их его знакомый выпускал собак из вольера, при этом животные покидали придомовую территорию.

Согласно заключениям судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз на пучках шерсти, изъятых у собак, обнаружена кровь, которая могла произойти от погибшего сельчанина. На фрагментах его одежды обнаружены эпиталиальные клетки, которые происходят от трех собак.

По версии прокуратуры обвиняемые не обеспечили безопасное содержание животных, что позволило им покинуть дворовую территорию и причинить телесные повреждения мужчине, от которых тот скончался.

В результате прокурор Поставского района возбудил уголовное дело в отношении жителей Минска – им инкриминировано причинение смерти по неосторожности по части 1 статьи 144 УК, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Для организации предварительного следствия уголовное дело направлено в Поставский районный отдел Следственного комитета.