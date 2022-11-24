До открытия ёлочных базаров в Витебске осталось меньше месяца
Продажа новогодних деревьев в Витебске начнется с 20 декабря.
Точки по продаже елочек и сосенок к Рождеству и Новому году будут организованы в следующих местах города:
- Полоцком рынке;
- Южном рынке;
- Смоленском рынке;
- у административного здания Витебского лесхоза (ул.Мира,44).
Кроме того, **праздничные деревья ** можно приобрести и непосредственно в лесничествах:
-Витебское (📞69 74 60);
-Вороновское (📞29 01 40);
-Летчанское (📞29 73 80);
-Лосвидское (📞20 93 95);
-Лужеснянское (📞69 01 54);
-Мошканское (📞802135 58 5 19);
-Осиновское (📞29 18 05);
-Рубовское (📞69 21 40);
-Скрыдлевское (📞69 31 37).
В лесхозе уверяют, что цена новогодних елочек осталась такой же, как и в прошлом году.
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