Мэр Витебска наказал руководителей коммунальных предприятий, медленно реагировавших на заявки на 115.бел

Сяржук Серабро • 24/11/22 0:36 • Грамадства

Председатель Витебского горисполкома наказал руководителей трех коммунальных предприятий и одного чиновника за плохое исполнение заявок на 115.бел.



Распоряжением мэра к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую организацию работы по выполнению заявок и претензий горожан на портале «Моя республика» привлечены директор государственного предприятия «Горсвет», управляющий государственным предприятием «ЖРЭТ г. Витебска», директор государственного предприятия «Гордормост» и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.

Кроме того городская прокуратура после проведенной проверки внесла представление на директора «Гордормоста» об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства и содержания населенных пунктов, а также причин и условий, способствующих таким нарушениям.