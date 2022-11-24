Витебску грозит очередной сильный снегопад

ННВ • 24/11/22 16:01 • Экалогія

Завтра в Витебске ожидается сильный снегопад.



По прогнозам синоптиков в пятницу, 25 ноября, ожидается сильный снег ночью и утром в Витебской области, а также по северо-востоку Беларуси.

Температура воздуха при этом будет в районе -1 — -3 °C. Ночью и утром возможен туман.

С начала снегопадов в областном центре уже образовался снежный покров высотой 21 сантиметр. Для борьбы со снегом в городе задействованы более 40 единиц техники.