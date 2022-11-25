Из-за негативных постов соцсетях в магазинах Витебска проверят цены

Ігар Арцюх • 25/11/22 15:03 • Эканоміка

Проверку порядка ценообразования в объектах торговли Витебска инициировала областная прокуратура после негативных публикаций в соцсетях.



В ходе мониторинга прокуратура выявила факты публикаций в социальных сетях информации о нарушениях законодательства в сфере ценообразования и иного законодательства в торговых объектах региона – в них содержалась негативная оценка деятельности государственных органов, чем создавалась излишняя социальная напряженность.

Так, в сообществе социальной сети «Вконтакте» под названием «Нетипичный Витебск» размещена публикация о необоснованном росте цен в объектах торговли Витебска с приложением фотографий чеков одного из магазинов. Под публикацией витебляне разместили ряд негативных комментариев. Также там сообщалось о существенной разнице в ценах на товары в других магазинах.

В другой публикации речь велась об изменении ценников в объектах торговли с комментариями горожан, в том числе содержавшими сведения о необоснованном повышении цен. Там же была размещена информация о реализации продуктов питания ненадлежащего качества, отсутствии должного обслуживания покупателей в магазинах Витебска.

В результате прокуратура Витебской области направила на имя начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома поручение, в котором потребовала организовать проверочные мероприятия по фактам публикаций в сети Интернет сведений о нарушениях законодательства о ценообразовании и иного законодательства в объектах торговли Витебска, а в случае выявлений нарушений – принять меры реагирования для их устранения и привлечения виновных к ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.