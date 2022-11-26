Под Витебском микроавтобус вылетел в кювет

ННВ • 26/11/22 13:25 • Здарэнні

Вечером 25 ноября в Витебском районе на заснеженной дороге микроавтобус вылетел в кювет.



Около 16:40 водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением, съехал в левый походу движения кювет, где столкнулся с придорожным деревом, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летний пассажир микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован.