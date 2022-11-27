За три дня в Витебске выпало 25 миллиметров осадков

Сяржук Серабро • 27/11/22 23:30 • Экалогія

За выходные и пятницу в Витебске в виде снега выпало 25 миллиметров осадков, это немногим менее полумесячной нормы.



Как сообщали «ННВ», в пятницу, 25 ноября, выпало 10 миллиметров осадков, на следующий день в субботу — еще 8 миллиметров, а в воскресенье добавилось еще 7 миллиметров.

Столь большое количество выпавшего снега значительно усложнило дорожную обстановку в Витебской области. ГАМ рекомендует участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности и призывает водителей выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона.

Завтра с утра в Витебске все еще возможет слабый снег при двух градусах мороза.