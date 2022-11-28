Сразу три человека сгорели на пожарах в Витебской области

ННВ • 28/11/22 20:10 • Здарэнні

За минувшие 24 часа пожары с человеческими жертвами произошли в Витебске, а также Глубокском и Толочинском районах.



Ранним утром 27 ноября произошел пожар частного дома в деревне Подберезье Толочинского района.

Во время тушения пожарные нашли в доме тело 58-летнего хозяина. Мужчина нигде не работал и любил злоупотребить алкоголем, сообщается пресс-службой МЧС.

Спустя несколько часов произошел дома в деревне Обруб-Березвечский Глубокского района. Там также во время тушения был обнаружен труп 65-летенго пенсионера, владевшего домом. Как рассказали спасателям соседи, этот мужчина тоже любил злоупотребить спиртным.

￼ В ночь с 27 на 28 ноября в Витебске на улице Супруна загорелся частный дом. О пожаре сообщили в 0:05. Нигде не работавший и живший одиноко 59-летний хозяин спасся, но в горящем доме остался его 65-летний гость. Пожарные вынесли мужчину на свежий воздух в бессознательном состоянии. Осмотревшие его медики бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшего.

В результате пожаров в трех жилых домах огнем повреждены стены, перекрытия и имущество, проводятся проверки. Причина пожара во всех случаях одна – неосторожное обращение с огнем при курении.