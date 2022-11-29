На выходных на улицы Витебска выходит в два раза меньше общественного транспорта

Сяржук Серабро • 29/11/22 16:45 • Эканоміка

По плану в будние дни на улицах Витебска должны работать 168 автобусов, троллейбусов и трамваев, а на выходных — 92 машины. Но насколько выполняются планы?



К сожалению, как видно из статистики областного оператора перевозок, на прошлой недели не было ни одного дня, когда бы линию вышли все запланированные автобусы.

При этом если в будние дни на городских маршрутах не хватало 1-3 автобусов, то в субботу в Витебске курсировало на 12 автобусов, чем было запланировано (73% от плана), а в воскресенье — на 10 (77% от плана).

В результате количество автобусов на выходных сокращалось до 45% от количества работавших в будние дни, а не до 61%, как было запланировано. Количество троллейбусов и по плану в выходные сокращают до 43%. Лишь трамваи сохраняют на маршрутах 63% вагонов от уровня будних дней.

В результате, по факту в выходные дни в Витебске количество общественного транспорта на городских улицах сокращается более чем вдвое — до 48% от уровня будних дней.